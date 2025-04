Paolini Lys WTA Stoccarda 2025 orario programma tv streaming

Comincia ufficialmente nella giornata di martedì 15 aprile la stagione su terra battuta di Jasmine Paolini, che sfida la wild card tedesca Eva Lys al primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2025. Un debutto tutto sommato alla portata dell'azzurra nella sessione serale del day-2 del tabellone principale del prestigioso torneo teutonico sul campo indoor della 'Porsche Arena'.L'unico precedente tra le due è recente e sorride alla 29enne toscana, che si era imposta lo scorso 18 febbraio per 6-2 7-5 sul cemento di Dubai. La finalista di Roland Garros e Wimbledon nel 2024 proverà ad eguagliare come minimo i quarti di finale raggiunti un anno fa a Stoccarda, per macinare punti preziosi e mettere magari nel mirino la quinta posizione del ranking WTA a fine settimana.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Lys, valevole come primo turno del WTA Stoccarda 2025.

