Empoli travolto in casa Napoli | 3-0 Lukaku e McTominay mattatori Ora rialzarsi | obbligatorio battere il Venezia Pagelle

Empoli. Che però ha ancorfa la possibilità di salvarsi: per esempio battendo il Venezia nella prossima sfida diretta. Al Maradona la squadra di D'Aversa finisce sotto i colpi di Lukaku & C alla disperata rincorsa dell'Inter. I mattatori della serata sono McTominay, autore di una doppietta e, appunto, Lukaku, a referto con due assist, oltre al golL'articolo Empoli travolto in casa Napoli: 3-0. Lukaku e McTominay mattatori. Ora rialzarsi: obbligatorio battere il Venezia. Pagelle proviene da Firenze Post.

Il Napoli risorge, travolto l’Empoli. Torna a -3 dall’Inter. Le curiosità, Empoli bestia nera di Conte. Anche stasera?. Empoli in trasferta a Napoli, mister D’Aversa: “La salvezza passa da ogni campo”. Empoli-Napoli 0-1: decide Kvaratskhelia su rigore, Conte in vetta da solo. Note Azzurrissime - La rincorsa di Conte e l'insidia Bologna. Ranking UEFA aggiornato, l'Italia accorcia sulla Spagna grazie all'Inter: la classifica. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Napoli-Empoli 3-0, gol di Lukaku e doppietta di McTominay - Tris dei partenopei al Maradona, ora a 68 punti in classifica e a -3 dall'Inter capolista ...

Come scrive eurosport.it: Napoli-Empoli 3-0: McTominay e Retegui show, gli azzurri tornano a -3 dall'Inter - SERIE A - Due gol di McTominay e uno di Lukaku, autore anche di due assist: il Napoli travolge l'Empoli e la lotta Scudetto prosegue.

Riporta ilmattino.it: Napoli-Empoli 3-0, McTominay e Lukaku lanciano Conte alla rincorsa dell'Inter - Stavolta nessuna metamorfosi. Stavolta c’è soltanto il Napoli. Gli azzurri regolano la pratica Empoli con un tris servito tra i due tempi, rispondono alla capolista Inter e tornano a ...