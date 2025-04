Meret Siamo cresciuti tanto da inizio anno e abbiamo dimostrato di saper usare diversi moduli

Meret è intervenuto in conferenza stampa.Meret in conferenzaAvete dimostrati di saper prendere la pressione dal verso positivo: «E’ una risposta importante, era una partita da vincere. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi nel secondo tempo è stato un crescendo e Siamo finalmente arrivati al 90? con più tranquillità e abbiamo tenuto la porta imbattuta. E’ una vittoria meritata che ci teniamo».Ci credete fino alla fine? «Assolutamente, Siamo lì e non dobbiamo mollare. Dobbiamo sfruttare qualche passo dell’Inter se arriverà e provare a vincerle tutte. Dobbiamo tutto fino alla fine per tutto l’ambiente».Piano gara per finire in crescendo? «Ci sono anche gli avversari che erano partiti forte, poi abbiamo incominiciato a fare il nostro gioco. Ilnapolista.it - Meret: «Siamo cresciuti tanto da inizio anno e abbiamo dimostrato di saper usare diversi moduli» Leggi su Ilnapolista.it Al termine della sfida vinta contro l’Empoli, il portiere del Napoli, Alexè intervenuto in conferenza stampa.in conferenzaAvete dimostrati diprendere la pressione dal verso positivo: «E’ una risposta importante, era una partita da vincere.stati bravi ad andare in vantaggio, poi nel secondo tempo è stato un crescendo efinalmente arrivati al 90? con più tranquillità etenuto la porta imbattuta. E’ una vittoria meritata che ci teniamo».Ci credete fino alla fine? «Assolutamente,lì e non dobbiamo mollare. Dobbiamo sfruttare qualche passo dell’Inter se arriverà e provare a vincerle tutte. Dobbiamo tutto fino alla fine per tutto l’ambiente».Piano gara per finire in crescendo? «Ci sono anche gli avversari che erano partiti forte, poiincominiciato a fare il nostro gioco.

