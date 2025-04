McTominay e Politano d’accordo nel post partita | Scudetto? Vi spieghiamo

McTominay e Matteo Politano di nel post partita del Maradona.Il Napoli di Antonio Conte vince e convince, portandosi a -3 dall’Inter a seguito della bella vittoria sull’Empoli di Roberto D’Aversa. Il 3-0 del Maradona, infatti, potrebbe essere un vero e proprio segnale lanciato dagli azzurri al campionato. Nonostante l’Empoli abbia mostrato grande aggressività e compattezza, i partenopei sono riusciti a far prevalere le proprie qualità. A Dazn, nel post partita, Scott McTominay e Matteo Politano hanno parlato.Napoli Empoli, McTominay: “Titolo? Un sogno”Scott McTominay ha parlato di Romelu Lukaku, protagonista, insieme a lui, della vittoria:“Lukaku? Sono molto felice di avere lui come compagno di squadra. Trascina la squadra in campo e nello spogliatoio, è molto importante averlo con noi”. Spazionapoli.it - McTominay e Politano d’accordo nel post partita: “Scudetto? Vi spieghiamo” Leggi su Spazionapoli.it Napoli Empoli 3-0, arrivano le dichiarazioni Scotte Matteodi neldel Maradona.Il Napoli di Antonio Conte vince e convince, portandosi a -3 dall’Inter a seguito della bella vittoria sull’Empoli di Roberto D’Aversa. Il 3-0 del Maradona, infatti, potrebbe essere un vero e proprio segnale lanciato dagli azzurri al campionato. Nonostante l’Empoli abbia mostrato grande aggressività e compattezza, i partenopei sono riusciti a far prevalere le proprie qualità. A Dazn, nel, Scotte Matteohanno parlato.Napoli Empoli,: “Titolo? Un sogno”Scottha parlato di Romelu Lukaku, protagonista, insieme a lui, della vittoria:“Lukaku? Sono molto felice di avere lui come compagno di squadra. Trascina la squadra in campo e nello spogliatoio, è molto importante averlo con noi”.

