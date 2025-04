Troppo Napoli per questo Empoli McTominay e Lukaku schiantano gli azzurri

Napoli – Empoli 3-0Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi (75' Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (72' Marin), Olivera; Gilmour (82' Billing), Lobotka, McTominay; Politano (82' Ngonge), Lukaku (82' Raspadori), Neres. A disposizione: Turi, Scuffet; Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori. Allenatore: Conte.Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (72' Ebuehi); Gyasi, Grassi, Henderson (82' Kovalenko), Pezzella; Fazzini (60' Colombo), Cacace (82' Sambia); Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konatè. Allenatore: D'AversaARBITRO: Fabbri di Ravenna (Baccini-Lo Cicero)RETI: 18', 61' McTominay, 56' LukakuNOTE: Ammoniti LukakuNapoli – Troppo Napoli per questo Empoli. La formazione di D'Aversa, con otto assenti fra cui tre operati in settimana e per cui la stagione è finita, fa quel che può contro i partenopei che proseguono la rincorsa all'Inter capolista.

