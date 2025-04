The Couple prime tensioni Una concorrente sbotta | Non ci sto

Couple, scoppiano i primi attriti tra i concorrenti del nuovo reality show. Il botta e risposta tra le donne in garaThe Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi è iniziato lo scorso lunedì e tra le donne in casa scoppiano i primi attriti. Otto coppie stanno iniziando a condividere gli spazi in comune pur di poter arrivare alla vittoria e portare a casa un milione di euro.Leggi anche Alessia Marcuzzi, tra scomode verità e prove imperdibili: questa sera il gioco si fa serioEcco cosa è emerso dalla diretta“Le prime malelingue che provengono dalle donne” afferma Ilary Blasi. Secondo Pierangelo, Antonino è il più stratega. LE sorelle Boccoli invece temono fortemente la coppia formata da Manila e suo marito Stefano. Lucia ed Irma invece criticano Brigitta, e poi ci sono le ex veline, Thais ed Elena che hanno criticato Laura Maddaloni“Io sono troppo diretta, come mi vedi così sono” afferma la napoletana Laura e poi aggiunge: “Elena non ne ha azzeccata una”. 361magazine.com - The Couple, prime tensioni. Una concorrente sbotta: “Non ci sto” Leggi su 361magazine.com The, scoppiano i primi attriti tra i concorrenti del nuovo reality show. Il botta e risposta tra le donne in garaThe, il reality show condotto da Ilary Blasi è iniziato lo scorso lunedì e tra le donne in casa scoppiano i primi attriti. Otto coppie stanno iniziando a condividere gli spazi in comune pur di poter arrivare alla vittoria e portare a casa un milione di euro.Leggi anche Alessia Marcuzzi, tra scomode verità e prove imperdibili: questa sera il gioco si fa serioEcco cosa è emerso dalla diretta“Lemalelingue che provengono dalle donne” afferma Ilary Blasi. Secondo Pierangelo, Antonino è il più stratega. LE sorelle Boccoli invece temono fortemente la coppia formata da Manila e suo marito Stefano. Lucia ed Irma invece criticano Brigitta, e poi ci sono le ex veline, Thais ed Elena che hanno criticato Laura Maddaloni“Io sono troppo diretta, come mi vedi così sono” afferma la napoletana Laura e poi aggiunge: “Elena non ne ha azzeccata una”.

