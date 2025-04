Sport.quotidiano.net - Napoli-Empoli 3-0: McTominay e Lukaku replicano all'Inter

, 14 aprile 2025 – La vittoria dell'sul Cagliari chiama ilall'ennesima rincorsa per restare in scia: di mezzo c'è unsempre più acciaccato ma anche disperato in ottica salvezza. Gli azzurri mettono la pratica in discesa connell'arco di un primo tempo ben giocato ma concedendo qualche spiffero ai toscani, chiuso dal solito Meret. I momenti di leggera sofferenza e il risultato ancora aperto spaventano il Maradona in vista del secondo tempo, nelle ultime settimane uno dei punti deboli della banda Conte, che torna in panchina dopo la squalifica scontato al Dall'Ara, dove nel prossimo turno farà visita proprio la capolista in quello che potrebbe essere un altro snodo chiave nella lotta scudetto. Invece nella ripresa stavolta i partenopei ingranano la terza cone ancora, per un assist di fuoco che tra i due funziona a meraviglia e fa le fortune dell', mentre dall'altro lato c'è una cui stavolta non riesce lo scherzetto a Fuorigrotta, per una situazione di classifica che si fa sempre più tetra: molto sulle residue chance di restare in Serie A passerà dallo scontro diretto contro il Venezia previsto nel prossimo turno, nel quale invece gli azzurri di Conte faranno visita a un Monza, tanto per restare in tema, praticamente con un piede e mezzo già in cadetteria.