Lukaku e McTominay stendono l’Empoli! Il Napoli tallona l’Inter

Ilvince con un netto 3-0 controe resta in scia deldi Simone Inzaghi che nel weekend aveva vinto contro il Cagliari. LOTTA – Continua in maniera serrata la lotta trae il. Gli azzurri, nel monday-night appena concluso, hanno risposto con fermezza alla vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari. I partenopei, guidati da Antonio Conte, hanno vinto senza troppe difficoltà controche si gioca la lotta salvezza. Ilè sceso in campo consapevole dell’importanza del match anche a causa della vittoria delche li aveva portati momentaneamente a +6. Con la vittoria deldi oggi, il vantaggio dei milanesi torna a +3, conche continua ad avere dalla sua un jolly da giocare.Primapoi: 3-0 delcontroPRECISI – Non sbaglia nulla ildi Antonio Conte che già in apertura trova il vantaggio con Scottche da fuori area trova un grandissimo gol.