Daredevil | Born Again Jessica Jones nella seconda stagione? Il post di Krysten Ritter fa sognare i fan

post Instagram di Krysten Ritter riaccende le voci sul possibile ritorno dell'attrice nei panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. Il nome di Krysten Ritter torna a far discutere, questa volta per un dettaglio social che ha subito acceso l'entusiasmo dei fan. L'attrice ha condiviso su Instagram un contenuto che potrebbe confermare, più di ogni altro precedente, il suo ritorno nei panni di Jessica Jones. A questo punto ci si chiede: stiamo per assistere al ritorno ufficiale del personaggio nella seconda stagione di Daredevil: Born Again? Nel post in questione, Ritter mostra Charlie Cox - volto di Daredevil - intento a leggere il suo ultimo libro. Un'immagine apparentemente innocua, ma che per molti fan rappresenta un chiaro riferimento al legame.

