Ritorno di fiamma tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: una storia d’amore ritrovata su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Ritorno di fiamma tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu Leggi su Donnemagazine.it Dopo voci di rottura, l'ex velina e il campione di kickboxing si mostrano insieme.: una storia d’amore ritrovata su Donne Magazine.

Potrebbe interessarti anche:

Elisabetta Canalis, colazione in lingerie e corpo scolpito: “Ciao Milano”

C’è qualcosa di magnetico in Elisabetta Canalis quando torna in Italia. Forse è il fascino di una bellezza che non teme il tempo, forse è la libertà con cui si mostra per quella che è: una donna ...

Ritorno di Fiamma per Alba Parietti: Ultimo Aggiornamento!

Dopo una separazione inaspettata, Alba Parietti sembra aver ritrovato l’amore. Ecco che cosa è successo! Dopo una separazione che sembrava definitiva, la celebre showgirl e il manager romano ...

Il retroscena sulla rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: “La tradiva con una nota modella”

Il settimanale DiPiùTv riporta le dichiarazioni di amici di Elisabetta Canalis che ribadiscono il definitivo allontanamento tra lei e Georgian Cimpeanu: “È tornata single, è finita anche la sua ...

Elisabetta Canalis ritrova l’amore, chi è la nuova fiamma. Elisabetta Canalis e Bobo Vieri, è ritorno di fiamma… e gli altri gossip di oggi. Elisabetta Gregoraci conferma di essere tornata single (e si sbilancia su Briatore). Altro che Vieri, Elisabetta felice col chirurgo. Elisabetta Canalis e Brian Perri felici insieme, le foto con Skyler. Elisabetta Canalis e Bobo Vieri, ritorno di fiamma? Serata tète-à-tète a Milano. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Emma Marrone e Stefano De Martino: tutta la verità sul ritorno di fiamma - Emma Marrone e Stefano De Martino rompono il silenzio sul presunto ritorno di fiamma: la verità sul loro rapporto svelata. Da tempo le voci sul presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Emma ...

ilsussidiario.net riferisce: Perché Elisabetta Canalis si è lasciata con Georgian Cimpeanu?/ “Motivi legati alla relazione” - Elisabetta Canalis si è lasciata con Georgian Cimpeanu, ma perché? “Niente tradimenti. Motivi legati alla relazione” ...

Lo riporta informazione.it: Elisabetta Canalis torna single: le ragioni della rottura con Georgian Cimpeanu - Elisabetta Canalis , dopo mesi di silenzio sui social, ha fatto il suo ritorno in Italia senza al fianco Georgian Cimpeanu, il preparatore atletico con cui aveva intrecciato una relazione nel 2023 a L ...