Calciomercato.it - Napoli, emergenza in difesa: l’annuncio di Conte sul recupero di Buongiorno

Le parole di Antoniodopo la vittoria al Maradona contro l’Empoli: così il commento sull’inIl commento di Antoniosul “problema del secondo tempo”: “Il risultato crea delle situazioni particolari. Prima non si vedeva l’ora di passare al 4-3-3, dopo una prestazione così di Neres si voleva Raspadori. Valuto io le prestazioni con la mia esperienza. Non c’erano problemi di primo o secondo tempo, ma spesso e volentieri vai in vantaggio e inconsciamente vai in protezione”Antonio, allenatore del(LaPresse)Sull’avversario e sull’intervallo: “La prima cosa che ho detto ai ragazzi nello spogliatoio all’intervallo è che eravamo ancora zero a zero. La prestazione è stata di primissimo livello, sono rimastonto. Faccio fatica a vedere l’Empoli come squadra che lotta per non retrocedere.