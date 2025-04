Violato il Registro elettronico di una scuola media in provincia di Aosta | studenti modificano i voti

Un gruppo di studenti di terza media, in una scuola media in provincia di Aosta, è riuscito a violare il Registro elettronico, accedendo con le credenziali di almeno quattro docenti. Il caso, segnalato da La Stampa, ha fatto emergere un episodio preoccupante: gli alunni hanno manipolato decine di voti, trasformando insufficienze in valutazioni elevate.

