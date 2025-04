Sololaroma.it - Napoli-Empoli 3-0, super McTominay: Conte tiene il passo dell’Inter

La 32° giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del lunedì sera, dopo un weekend intenso. A chiudere il quadro di questo turno ci hanno pensato due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti, con situazioni di classifica opposte. Stiamo parlando died, scese in campo oggi 14 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-0 in favore dei partenopei, che tengono così ilcapolista.Primo tempo subito in discesa per i padroni di casa, che passano in vantaggio al 18? grazie alla rete di Scottsu assist di Romelu Lukaku. Nella ripresa il copione non cambia, con i campani che hanno dilagato. Prima il centravanti belga sigla il bis al 56? dal cuore dell’area di rigore, poi il centrocampista scozzese cala il tris siglando la sua personale doppietta.