Pallanuoto World Cup | Setterosa in Cina per la Superfinal

Setterosa ringiovanito rispetto ai Giochi di Parigi 2024 si prepara ad affrontare il primo impegno della stagione, la fase finale di World Cup. La formazione guidata da Carlo Silipo vola in Cina, atterrando martedì pomeriggio a Chengdu in modo da avere alcuni giorni per smaltire il ‘jet leg’. La prima partita è prevista per venerdì 18 alle 09:15 italiane, con il secondo dei quarti di finale con la Grecia. In caso di successo, il Setterosa incontrerebbe la vincente tra Olanda e Giappone, in un match in prorgramma per sabato 19 aprile.LE PAROLE DEL CT CARLO SILIPO“Ci apprestiamo a disputare la super final cercando di fare una buona prestazione e ricevere risposte e suggerimenti per proseguire il progetto di crescita avviato quest’anno“, commenta il ct. “Non abbiamo avuto molto tempo per preparare l’impegno, che rappresenta il primo appuntamento della nuova stagione, quindi dovremo concentrarci sulle cose più semplici possibili. Leggi su Sportface.it Unringiovanito rispetto ai Giochi di Parigi 2024 si prepara ad affrontare il primo impegno della stagione, la fase finale diCup. La formazione guidata da Carlo Silipo vola in, atterrando martedì pomeriggio a Chengdu in modo da avere alcuni giorni per smaltire il ‘jet leg’. La prima partita è prevista per venerdì 18 alle 09:15 italiane, con il secondo dei quarti di finale con la Grecia. In caso di successo, ilincontrerebbe la vincente tra Olanda e Giappone, in un match in prorgramma per sabato 19 aprile.LE PAROLE DEL CT CARLO SILIPO“Ci apprestiamo a disputare la super final cercando di fare una buona prestazione e ricevere risposte e suggerimenti per proseguire il progetto di crescita avviato quest’anno“, commenta il ct. “Non abbiamo avuto molto tempo per preparare l’impegno, che rappresenta il primo appuntamento della nuova stagione, quindi dovremo concentrarci sulle cose più semplici possibili.

Potrebbe interessarti anche:

Pallanuoto, le convocate dell’Italia per le Finali di World Cup. Setterosa ringiovanito dopo Parigi

Il Setterosa vola in Cina per affrontare questo weekend la fase finale della World Cup 2025 di pallanuoto femminile, primo grande appuntamento della stagione in programma da venerdì 18 a domenica 20 ...

Pallanuoto femminile, Euro Cup 2025: Trieste schianta Tenerife ed ipoteca la finale

Trieste è ad un passo dalla finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile: le giuliane nell’andata del penultimo atto sfruttano il fattore campo e schiantano le iberiche del Tenerife ...

Equitazione: Charlotte Fry concede il bis nella Dressage World Cup di ‘s-Hertogenbosch

Dopo la vittoria nel Grand Prix dell’ultima tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, svoltasi a ‘s-Hertogenbosch la britannica Charlotte Fry concede il bis sul campo di gara olandese. Con lo ...

Superfinal World Cup. Il Setterosa vola in Cina. Venerdì c'è la Grecia. World Cup. Il Setterosa per le SuperFinal di Chengdu. Nuovo Setterosa, c'è la World Cup sulla strada dei Mondiali. World Cup: il Setterosa in Grecia dal 14 al 19 gennaio. World Cup di Pallanuoto Femminile, il Setterosa in gara: il 14 l’esordio con Israele. Pallanuoto, World Cup donne: Setterosa batte Usa e vola a SuperFinal. Ne parlano su altre fonti

Segnala oasport.it: Pallanuoto, le convocate dell’Italia per le Finali di World Cup. Setterosa ringiovanito dopo Parigi - Il Setterosa vola in Cina per affrontare questo weekend la fase finale della World Cup 2025 di pallanuoto femminile, primo grande appuntamento della ...

Come scrive federnuoto.it: Superfinal World Cup. Il Setterosa vola in Cina. Venerdì c'è la Grecia - Primo step, coppa del mondo. Il Setterosa, decisamente ringiovanito rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024, si prepara ad affrontare primo impegno della stagione. La fase finale di World Cup. La squad ...

Riporta federnuoto.it: World Cup. Il Setterosa per le SuperFinal di Chengdu - Il Setterosa, decisamente ringiovanito rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024, è pronto a buttarsi sul primo impegno da matita rossa della stagione. La SuperFinal della World Cup a Chengdu in programm ...