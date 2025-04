Napoli-Empoli 3-0 gol e highlights | McTominay e Lukaku condannano i toscani all' ennesima sconfitta

Empoli esce dal Maradona con le ossa rotte. Con un secco 3-0 il Napoli vince la sfida contro i toscani, che rimangono terzultimi in classifica a -2 dal Lecce. Un risultato forse troppo pesante per la squadra di D'Aversa, che soprattutto nel primo tempo è. Firenzetoday.it - Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta Leggi su Firenzetoday.it Nonostante un buon atteggiamento l'esce dal Maradona con le ossa rotte. Con un secco 3-0 ilvince la sfida contro i, che rimangono terzultimi in classifica a -2 dal Lecce. Un risultato forse troppo pesante per la squadra di D'Aversa, che soprattutto nel primo tempo è.

Serie A, Napoli-Empoli 3-0: McTominay e Lukaku travolgono i toscani, partenopei a -3 dall'Inter

fanpage.it comunica: Il Napoli batte 3-0 l’Empoli e si riporta a -3 dall’Inter: McTominay e Lukaku illuminano il Maradona - McTominay e Lukaku illuminano la notte del Maradona e permettono al Napoli di riportarsi a -3 dall'Inter: la squadra di Antonio Conte batte 3-0 l' Empoli e prosegue nel suo duello con i rivali ...

ilmattino.it comunica: Napoli-Empoli 3-0, la pagella: riecco Big-Rom, delude solo Neres - 3 gol, 3 punti, come non capitava da un po'. Come questo Napoli aveva bisogno. Conte aveva chiesto ai suoi gol e responsabilità, McTominay e Lukaku hanno risposto presente. Il primo ...

ilmattino.it riferisce: Napoli-Empoli 3-0: Lukaku e McTominay da sogno, la corsa allo scudetto resta aperta - La distanza dall'Inter non è cambiata: a 7 giornate dalla fine della stagione, il Napoli di Antonio Conte può ancora sognare lo scudetto. Gli azzurri scendono di nuovo in ...