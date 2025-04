Juventusnews24.com - Zambrotta ricorda il 5 maggio: «Lo scudetto più emozionante. Perugia? Il campo era impraticabile ma…»

di Redazione JuventusNews24il 5e lodi: tutte le dichiarazioni dell’ex Juve sulla sua carrieraL’ex calciatore della Juveha parlato al Basement di Gazzoli perre il 5, data impressa nella storia dei bianconeri.«Sono arrivato alla Juve nel 2000 dopo due anni in Serie A con il Bari. Ero in procinto di firmare per il Milan, ma alla fine la Juve offrì di più e vinse quel duello di mercato. Ho lavorato due anni con Ancelotti e siamo arrivati sempre secondi, con subito il famosodi. E’ stata una stagione pessima come risultati, ma positiva per me che sono arrivato in una big. Asono stato espulso dopo che siamo stati fermi un’ora-un’ora e mezza, ilera. Io ero un ragazzino, è stata una catastrofe enorme.