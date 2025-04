Troppo Napoli per l’Empoli al ‘Maradona’ finisce 3-0

Napoli, 14 aprile 2025 – l’Empoli esce dal “Maradona” con una sconfitta sin Troppo pesante: il Napoli s’impone 3-0, infatti, nel posticipo della tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Gli uomini del presidente Corsi, almeno per un’ora, non hanno demeritato, mostrandosi vivi. Adesso sono attesi dalle ultime 6 giornate di torneo, in gran parte scontri diretti per la salvezza, a iniziare dal prossimo contro il Venezia, a Pasqua. D’Aversa sceglie Esposito come punta più avanzata, lasciando Colombo inizialmente in panchina. Tanti, troppi gli infortunati: l’ultimo, Solbakken. È un buonissimo Empoli nei primi 45 minuti di gioco: Grassi e compagni se la giocano con attenzione e determinazione, bravi a pressare alti, sempre ben disposti dietro. Pronti, via e subito gli azzurri toscani reclamano il penalty: il colpo di testa di Gyasi appena entro area finisce sul corpo di Juan Jesus (in realtà, coscia): il direttore di gara fa proseguire il gioco. Sport.quotidiano.net - Troppo Napoli per l’Empoli, al ‘Maradona’ finisce 3-0 Leggi su Sport.quotidiano.net , 14 aprile 2025 –esce dal “Maradona” con una sconfitta sinpesante: ils’impone 3-0, infatti, nel posticipo della tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Gli uomini del presidente Corsi, almeno per un’ora, non hanno demeritato, mostrandosi vivi. Adesso sono attesi dalle ultime 6 giornate di torneo, in gran parte scontri diretti per la salvezza, a iniziare dal prossimo contro il Venezia, a Pasqua. D’Aversa sceglie Esposito come punta più avanzata, lasciando Colombo inizialmente in panchina. Tanti, troppi gli infortunati: l’ultimo, Solbakken. È un buonissimo Empoli nei primi 45 minuti di gioco: Grassi e compagni se la giocano con attenzione e determinazione, bravi a pressare alti, sempre ben disposti dietro. Pronti, via e subito gli azzurri toscani reclamano il penalty: il colpo di testa di Gyasi appena entro areasul corpo di Juan Jesus (in realtà, coscia): il direttore di gara fa proseguire il gioco.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: la difesa balla troppo, Fagioli l'unico faro in mezzo al buio

Di seguito i voti dei calciatori viola della sfida persa 2-1 dalla Fiorentina contro il Napoli. DE GEA 6: sul gol di Lukaku commette un errore che non ci si aspetta da lui, non tenendo un ...

«Troppo rumore al Crazy Pizza di Napoli»: il locale di Briatore rischia sette giorni di chiusura

Il Crazy Pizza di Flavio Briatore «non rispetta le norme sull’impatto acustico». E, per questo, rischia la chiusura per una settimana. Ad accertare la violazione del regolamento comunale di Napoli ...

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: la difesa balla troppo, Fagioli l'unico faro in mezzo al buio

Di seguito i voti dei calciatori viola della sfida persa 2-1 dalla Fiorentina contro il Napoli. DE GEA 6: sul gol di Lukaku commette un errore che non ci si aspetta da lui, non tenendo un ...