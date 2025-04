Meteo brutta sorpresa di Pasqua | Maltempo intenso i giorni peggiori

Meteo di Pasqua. “La Settimana Santa sarà segnata da un'intensa fase di Maltempo su gran parte d'Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche tipicamente autunnali, che coinvolgeranno gran parte della Penisola. Già a inizio settimana il tempo andrà peggiorando, ma sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che le precipitazioni diventeranno più insistenti e diffuse, specie al Nord e lungo le regioni tirreniche”, riferisce il Meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Nucera. Le piogge complessive saranno abbondanti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si attendono accumuli tra i 200 e i 300 mm entro il fine settimana, con picchi localmente superiori secondo alcune proiezioni modellistiche. Anche Toscana, Lazio e Campania potranno fare i conti con piogge intense, alimentate dalla persistenza di correnti umide sud-occidentali che insisteranno lungo i versanti tirrenici. Iltempo.it - Meteo, brutta sorpresa di Pasqua: "Maltempo intenso", i giorni peggiori Leggi su Iltempo.it Niente belle sorprese nell'uomo per ildi. “La Settimana Santa sarà segnata da un'intensa fase disu gran parte d'Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche tipicamente autunnali, che coinvolgeranno gran parte della Penisola. Già a inizio settimana il tempo andrà peggiorando, ma sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che le precipitazioni diventeranno più insistenti e diffuse, specie al Nord e lungo le regioni tirreniche”, riferisce ilrologo di 3b.com Francesco Nucera. Le piogge complessive saranno abbondanti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si attendono accumuli tra i 200 e i 300 mm entro il fine settimana, con picchi localmente superiori secondo alcune proiezioni modellistiche. Anche Toscana, Lazio e Campania potranno fare i conti con piogge intense, alimentate dalla persistenza di correnti umide sud-occidentali che insisteranno lungo i versanti tirrenici.

Potrebbe interessarti anche:

Dopo l'assaggio di primavera una brutta sorpresa meteo per il weekend

Sono mattine caratterizzate da "gelo tardivo" quello che stanno vivendo sopratutto le regioni del Centro Nord con temperature minime sotto zero e gelate diffuse sulle pianure del Nord e localmente ...

Meteo Milano e Lombardia, nuvole e pioggia ma nell’uovo di Pasqua potrebbe esserci una bella sorpresa

Milano, 13 aprile 2025 - Prepariamoci a una settimana non esattamente indimenticabile sotto l’aspetto meteo ma per Pasqua è Pasquetta c’è una, per ora prematura, speranza che il cielo sopra la ...

Dopo l'assaggio di primavera una brutta sorpresa meteo per il weekend

Sono mattine caratterizzate da "gelo tardivo" quelle che si stanno vivendo soprattutto nelle regioni del Centro Nord con temperature minime sotto zero e gelate diffuse. Colpa dell'ingresso di un ...

Vacanze di Pasqua a rischio brutto tempo: allerta gialla in 4 regioni. Le previsioni. Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin dall'Austria nega d'essere fuggito ma non dice quando tornerà. PASQUA e Pasquetta, Meteo dai due volti. Brutta fine d’APRILE. Meteo Giuliacci, Capodanno sotto la neve? Non proprio, la "brutta sorpresa" di fine anno | .it. VOLTAFACCIA DELLA DOMENICA: ENTRO SERA SOSTANZIALI DIFFERENZE - METEO TOSCANA. Colpirà anche l'Italia, arriva la tempesta atlantica Martinho: venti e pioggia a raffica. Ne parlano su altre fonti

Segnala iltempo.it: Meteo, brutta sorpresa di Pasqua: "Maltempo intenso", i giorni peggiori - Niente belle sorprese nell'uomo per il meteo di Pasqua. “La Settimana Santa sarà segnata da un’intensa fase di maltempo su ...

Come scrive informazione.it: Meteo: Pasqua e Pasquetta con sorpresa? L'Anticiclone tenta il Colpo, cosa accadrà - Tendenza Meteo per Pasqua e Pasquetta Pasqua e Pasquetta in bilico, ci sono importanti aggiornamenti. Dobbiamo dirlo, c'è ancora tantissima incertezza. La causa di questa estrema variabilità atmosferi ...

Riporta virgilio.it: Previsioni meteo a Pasqua e Pasquetta tra pioggia o anticiclone, cosa sappiamo (per ora) su che tempo farà - Pasqua e Pasquetta 2025 a rischio maltempo: pioggia e instabilità possibili al Nord e in Sardegna, ma non tutto è deciso ...