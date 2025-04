Quotidiano.net - Pechino blocca le Terre rare, stop della Cina alle esportazioni: “Dagli Usa bullismo economico”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 aprile 2025 –all’esportazione dalladi minerali strategici. Nello scontro commerciale con Washington sempre più rovente,usa la leva delle cosiddette. Il presidente americano Donald Trump si intesta però un primo risultato: il colosso tecnologico Nvidia annuncia che produrrà negli Usa dei supercomputer per l’intelligenza artificiale. Le borse, nel frattempo, respirano dopo l’annuncio di sabato sull’esenzione dtariffe di alcuni prodotti tecnologici: +2,88% per Piazza Affari e oltre il 2% anche per Parigi e Francoforte, mentre il dollaro scende ai minimi da sei mesi. epa12032049 US President Donald Trump meets with El Salvador president in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 14 April 2025. President Bukele meets with President Trump as controversy continues over the Trump administration's transfer of more than 200 Venezuelan immigrants accused of gang activity and violent crimes to a prison in El Salvador.