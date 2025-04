Il Napoli batte 3-0 l’Empoli e si riporta a -3 dall’Inter | McTominay e Lukaku illuminano il Maradona

Napoli batte 3-0 l'Empoli e si riporta a -3 dall'Inter: McTominay e Lukaku illuminano il Maradona. L'unica nota dolente per Conte è l'infortunio di Juan Jesus. Leggi su Fanpage.it Il3-0 l'Empoli e sia -3 dall'Inter:il. L'unica nota dolente per Conte è l'infortunio di Juan Jesus.

