Napoli-Empoli 3-0 McTominay | Felice di giocare con Lukaku vincere il campionato un sogno fin da bambino

Scott McTominay, centrocampista del Napoli autore di una doppietta nella vittoria per 3-0 sull'Empoli al Maradona, ha commentato il match.

(Adnkronos) – Il Napoli batte l'Empoli 3-0 al 'Maradona' nell'incontro valido per la 32ma giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo un quarto d'ora di equilibrio, al 15' padroni di casa ...

Napoli, 14 aprile 2025 – La vittoria dell'Inter sul Cagliari chiama il Napoli all'ennesima rincorsa per restare in scia: di mezzo c'è un Empoli sempre più acciaccato ma anche disperato in ottica ...

Nuova batosta per l'Empoli. Che però ha ancorfa la possibilità di salvarsi: per esempio battendo il Venezia nella prossima sfida diretta. Al Maradona la squadra di D'Aversa finisce sotto i colpi di ...

Si apprende da ilmattino.it: Napoli-Empoli 3-0, McTominay e Lukaku lanciano Conte alla rincorsa dell'Inter - Stavolta nessuna metamorfosi. Stavolta c’è soltanto il Napoli. Gli azzurri regolano la pratica Empoli con un tris servito tra i due tempi, rispondono alla capolista Inter e tornano a ...

msn.com riferisce: Napoli-Empoli 3-0 in cinque meme: tutti in vacanza in Scozia! Due gol nel secondo tempo, «roba da pazzi» - Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, di lunedì sera, con la nuova maglia fresca di presentazione ufficiale, segnando tre reti di cui addirittura due nel secondo tempo. Se il ...

Come scrive msn.com: Napoli-Empoli 3-0 LIVE: doppietta e palo per McTominay, goal e due assist per Lukaku - I GOAL E LE AZIONI SALIENTI: 67` - Palo di McTominay, vicino alla tripletta! Lukaku lo imbecca, tiro dello scozzese e montante destro colpito, ...