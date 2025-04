Napoli-Empoli 3-0 Politano | Dobbiamo continuare su questa strada e pensare solo a noi stessi

Empoli. Il Napoli batte l’Empoli 3-0 al Maradona e resta a -3 dalla vetta della classifica. Matteo Politano, esterno azzurro, ha . L'articolo Napoli-Empoli 3-0, Politano: “Dobbiamo continuare su questa strada e pensare solo a noi stessi” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli-Empoli 3-0, Politano: “Dobbiamo continuare su questa strada e pensare solo a noi stessi” Leggi su Forzazzurri.net Politaa la vittoria sull’. Ilbatte l’3-0 al Maradona e resta a -3 dalla vetta della classifica. Matteo, esterno azzurro, ha . L'articolo3-0,: “sua noi” proviene da ForzAzzurri.net.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli-Empoli, Conte conferma il 4-3-3 con Neres accanto a Lukaku e Politano

Napoli ed Empoli si sfidano questa sera al Diego Armando Maradona, ore 20:45. Con obiettivi diversi, sia Conte che D’Aversa si giocheranno la gara al massimo delle loro possibilità. Il Napoli arriva ...

Il presidente dell’Empoli Corsi: «Speriamo che contro il Napoli il risultato non sia esageratamente pesante»

In vista di Napoli-Empoli in programma lunedì sera il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Al centro dell’attenzione il match del ...

Napoli-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Empoli è una sfida valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi...

Napoli-Empoli 3-0: il tabellino. McTominay e Lukaku show: 3-0 all'Empoli, Napoli ancora a -3 dall'Inter. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta. Napoli-Empoli 3-0, gol di Lukaku e doppietta di McTominay. Napoli-Empoli 3-0, gol e highlights: McTominay e Lukaku condannano i toscani all'ennesima sconfitta. Serie A, Napoli-Empoli 3-0 e Inter-Cagliari 3-1: i partenopei restano a -3 dai nerazzurri - Lazio-Roma 1-1, la sintesi della partita (Video). Ne parlano su altre fonti

Segnala ilmattino.it: Napoli-Empoli 3-0, McTominay e Lukaku lanciano Conte alla rincorsa dell'Inter - Stavolta nessuna metamorfosi. Stavolta c’è soltanto il Napoli. Gli azzurri regolano la pratica Empoli con un tris servito tra i due tempi, rispondono alla capolista Inter e tornano a ...

Come scrive msn.com: Napoli-Empoli 3-0 in cinque meme: tutti in vacanza in Scozia! Due gol nel secondo tempo, «roba da pazzi» - Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, di lunedì sera, con la nuova maglia fresca di presentazione ufficiale, segnando tre reti di cui addirittura due nel secondo tempo. Se il ...

Riporta tg24.sky.it: Serie A, il Napoli strapazza l’Empoli: 3-0, doppietta di McTominay e gol di Lukaku - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli strapazza l’Empoli: 3-0, doppietta di McTominay e gol di Lukaku ...