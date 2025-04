Napoli non solo Buongiorno! Si ferma un altro difensore

Buongiorno, in casa Napoli c’è l’allarme in difesa. Antonio Conte ha perso nel corso del match contro l’Empoli anche un altro difensore. STOP – Dopo l’infortunio che ha fermato Alessandro Buongiorno, in casa Napoli continua l’emergenza in difesa con un nuovo infortunio in reparto. Nel corso della partita vinta contro l’Empoli, Antonio Conte perde anche un altro difensore. Gli azzurri hanno salutato in anticipo Juan Jesus, l’ex Inter che è uscito anzitempo dalla sfida contro i toscani lasciando il suo posto a Rafa Marin. Il difensore brasiliano, nel momento del cambio, si è rivolto verso Antonio Conte spiegando questo: “Mister, mi sono strappato”. Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Napoli, non solo Buongiorno! Si ferma un altro difensore)© Inter-News. Inter-news.it - Napoli, non solo Buongiorno! Si ferma un altro difensore Leggi su Inter-news.it Dopo lo stop di, in casac’è l’allarme in difesa. Antonio Conte ha perso nel corso del match contro l’Empoli anche un. STOP – Dopo l’infortunio che hato Alessandro, in casacontinua l’emergenza in difesa con un nuovo infortunio in reparto. Nel corso della partita vinta contro l’Empoli, Antonio Conte perde anche un. Gli azzurri hanno salutato in anticipo Juan Jesus, l’ex Inter che è uscito anzitempo dalla sfida contro i toscani lasciando il suo posto a Rafa Marin. Ilbrasiliano, nel momento del cambio, si è rivolto verso Antonio Conte spiegando questo: “Mister, mi sono strappato”. Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (, non! Siun)© Inter-News.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli, Buongiorno: ”Conte non ci fa focalizzare su un solo modulo. Inter? Sarà una partita importante”

Napoli, Buongiorno: “Mi piacciono gli scacchi, serve strategia come in campo, Conte non ci fa focalizzare su un solo modulo, ho da sempre un legame con Napoli, con l’Inter sfida difficile tra ...

Venezia-Napoli 0-0, delusione azzurra: solo un punto per Conte

La maledizione della partita delle 12,30. Perché dopo Como il Napoli si ferma pure sulla laguna di Venezia, in uno stadio che somiglia tanto a quello dei lariani come panorama e come...

Conte, Napoli: “Gara europea, non solo difesa e contropiede”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, analizza la vittoria contro la Juventus e le dinamiche di mercato L'articolo Conte, Napoli: “Gara europea, non solo difesa e contropiede” proviene da Terzo ...