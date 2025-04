Il Napoli non molla la presa batte 3-0 l’Empoli e si riavvicina all’Inter

Napoli- Il Napoli non molla di un centimetro e resta in scia all’Inter battendo con un secco 3-0 l’Empoli al ‘Maradona’. I nerazzurri che avranno un calendario da qui alla fine più impegnativo sentono sul collo il fiato dei partenopei. Partita ricca di occasioni. Buon inizio Empoli, pericoloso con Gyasi e Fazzini. Chance per Lukaku (anticipato), che poi poco dopo, pesca bene in profondità McTominay, lo scozzese arriva al limite e fulmina Vasquez (18?).Ci provano Gyasi, Politano,Neres, Gilmour ed Esposito che sfiora l’eurogol. Nella ripresa raddoppio Napoli al 56?:da Gilmour a Olivera che pesca Lukaku in area per il 2-0. Il tris lo cala McTominay con la doppietta di testa su cross di Lukaku (61?). L'articolo Il Napoli non molla la presa, batte 3-0 l’Empoli e si riavvicina all’Inter proviene da PRIMACAMPANIA. Primacampania.it - Il Napoli non molla la presa, batte 3-0 l’Empoli e si riavvicina all’Inter Leggi su Primacampania.it - Ilnondi un centimetro e resta in sciando con un secco 3-0al ‘Maradona’. I nerazzurri che avranno un calendario da qui alla fine più impegnativo sentono sul collo il fiato dei partenopei. Partita ricca di occasioni. Buon inizio Empoli, pericoloso con Gyasi e Fazzini. Chance per Lukaku (anticipato), che poi poco dopo, pesca bene in profondità McTominay, lo scozzese arriva al limite e fulmina Vasquez (18?).Ci provano Gyasi, Politano,Neres, Gilmour ed Esposito che sfiora l’eurogol. Nella riraddoppioal 56?:da Gilmour a Olivera che pesca Lukaku in area per il 2-0. Il tris lo cala McTominay con la doppietta di testa su cross di Lukaku (61?). L'articolo Ilnonla3-0e siproviene da PRIMACAMPANIA.

Potrebbe interessarti anche:

McTominay e Lukaku show: il Napoli non molla la presa e torna a -3 dall’Inter

Con la doppietta dello scozzese e il gol del belga, gli azzurri superano l’Empoli e si riportano sotto la squadra di Simone Inzaghi Tre gol, tre punti ottenuti e tre punti di differenza dall’Inter. ...

Frattesi al Napoli, Manna non molla la presa: la strategia

Manna studia le mosse giuste per aggiudicarsi Frattesi dell’Inter: il DS ha già in mente una strategia chiara Il Napoli guarda già al futuro e, mentre la stagione si avvia verso la conclusione, il ...

La pioggia molla la presa e possibili nevicate: le previsioni del tempo nei prossimi giorni

Il maltempo molla la presa sul territorio Bolognese. Dopo gli ultimi giorni di pioggia, infatti, la settimana inizierà all’insegna del meteo stabile e del cielo sereno grazie al passaggio ...