MotoGp Marc Marquez vince il Gp del Qatar Retrocesso Vinales

Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, torna al successo, trionfando nel Gran Premio del Qatar, sul circuito di Lusail. L'otto volte iridato consolida così il suo primato nel campionato. Ma il podio cambia dopo qualche ora dal traguardo. Maverick Vinales (Ktm Tech3), infatti, è stato penalizzato di sedici secondi per pressione irregolare delle gomme. Sul circuito di Lusail, lo spagnolo aveva chiuso la gara al secondo posto. La penalità fa così retrocedere Vinales al quattordicesimo posto. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) avanza di una posizione, mentre Franco Morbidelli (Ducati Pertamina) sale al terzo posto. Chiude quarto Johann Zarco (Honda), seguito da Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), quinto. La nuova top ten, nell'ordine, è composta da Alex Marquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi e Luca Marini.

