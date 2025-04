Inter grandi incassi dalla nuova Champions | tutte le cifre e quanto valgono le semifinali

Inter, ecco quanto vale finora la nuova Champions League a livello economico nella stagione 2024/25: tutte le cifre La scorsa settimana, l'Inter ha trionfato 2-1 nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sotto la guida di Simone Inzaghi, la squadra nerazzurra persiste nella sua ricerca del successo e, come riporta calcioefinanza.it, il raggiungimento delle semifinali farebbe superare a fine stagione i 113 milioni di euro, un importo che stabilirebbe un nuovo record sia per l'Inter che per un club italiano nel complesso. Ricordiamo che la nuova Champions ha alzato i ricavi del torneo fino a quota 2,5 miliardi di euro complessivamente. Ecco le cifre nerazzurre nel dettaglio.Per quanto riguarda l'Inter, gli incassi per il raggiungimento dei quarti di finale di Champions sono stati pari a circa 98,5 milioni di euro, e in caso di superamento del turno – come detto – si andrà oltre i 113 milioni di euro.

