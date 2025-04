Zambrotta rivela Lo scudetto più bello Quello del 5 5 2002 L’Inter soffrì la tensione poi penso subentrò la paura

Zambrotta, l’ex Milan e Juventus ha ripercorso la sua carriera sportiva vissuta in gran parte alla Juventus: le sue dichiarazioniGianluca Zambrotta, in un’intervista con Gianluca Gazzoli per ‘BSMT’, ha rivissuto la sua carriera sportiva, trascorsa per lo più alla Juventus. È stato con i bianconeri che ha iniziato a riempire la sua bacheca di trofei, il 5 maggio 2002, in occasione del celebre sorpasso della Juventus sulL’Inter nell’ultima giornata del campionato.LE PAROLE DI Zambrotta – «Noi andammo in vantaggio 2-0 a Udine dopo appena 20?, poi aspettammo notizie dall’Olimpico per Lazio-Inter – il ricordo del terzino campione del mondo 2006 -. Fu un’emozione fino all’ultimo. Le informazioni sul risultato dell’altro campo arrivavano dai tifosi e dalla panchina che erano collegati con le radioline. Internews24.com - Zambrotta rivela: «Lo scudetto più bello ? Quello del 5/5/2002. L’Inter soffrì la tensione, poi penso subentrò la paura» Leggi su Internews24.com di Redazione, l’ex Milan e Juventus ha ripercorso la sua carriera sportiva vissuta in gran parte alla Juventus: le sue dichiarazioniGianluca, in un’intervista con Gianluca Gazzoli per ‘BSMT’, ha rivissuto la sua carriera sportiva, trascorsa per lo più alla Juventus. È stato con i bianconeri che ha iniziato a riempire la sua bacheca di trofei, il 5 maggio, in occasione del celebre sorpasso della Juventus sulnell’ultima giornata del campionato.LE PAROLE DI– «Noi andammo in vantaggio 2-0 a Udine dopo appena 20?, poi aspettammo notizie dall’Olimpico per Lazio-Inter – il ricordo del terzino campione del mondo 2006 -. Fu un’emozione fino all’ultimo. Le informazioni sul risultato dell’altro campo arrivavano dai tifosi e dalla panchina che erano collegati con le radioline.

Potrebbe interessarti anche:

Dumfries rivela: «Con Theo non ci piacciamo. Per lo scudetto non c’è solo il Napoli»

di RedazioneDumfries rompe il silenzio, l’esterno olandese si è espresso in una intervista al canale YouTube: le dichiarazioni In una lunga intervista concessa da Denzel Dumfries al ...

Zambrotta ricorda il 5 maggio: «Lo scudetto più emozionante. Perugia? Il campo era impraticabile ma…»

di Redazione JuventusNews24Zambrotta ricorda il 5 maggio e lo scudetto di Perugia: tutte le dichiarazioni dell’ex Juve sulla sua carriera L’ex calciatore della Juve Zambrotta ha parlato ...

Napoli, lo Scudetto si vince così: Stellini rivela cosa bisogna cambiare

Bologna Napoli 1-1, ecco le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Stellini ai microfoni di Dazn nel post partita. Il Napoli di Antonio Conte non va oltre l’1-1 al Dall’Ara e, per questo motivo, ...