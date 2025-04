Clizia Incorvaia a processo dopo la denuncia dell’ex Francesco Sarcina | l’accusa sulla figlia di 9 anni usata sui social e le chat sugli incassi

Clizia Incorvaia. L’influencer, che dovrà comparire davanti ai giudici a metà dicembre, era stata denunciata dall’ex marito, il frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina per aver esposto la figlia di 9 anni sui social senza il suo consenso al fine di «trarre profitto». La pm Alessia Miele ha infatti stabilito, nell’atto con cui cita a giudizio Incorvaia visionato da Repubblica, che «al fine di trarre profitto per sé e per altri, in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall’ex coniuge Sarcina procedeva in assenza del suo consenso alla diffusione sul web di foto e immagini e video ritraenti la figlia Nina». Ciò sarebbe avvenuto in almeno «cinque contesti pubblicitari», che nel decreto vengono elencati e corrispondono a brand di abiti o scarpe da bambine. Leggi su Open.online Rinvio a giudizio per. L’influencer, che dovrà comparire davanti ai giudici a metà dicembre, era statata dall’ex marito, il frontman delle Vibrazioniper aver esposto ladi 9suisenza il suo consenso al fine di «trarre profitto». La pm Alessia Miele ha infatti stabilito, nell’atto con cui cita a giudiziovisionato da Repubblica, che «al fine di trarre profitto per sé e per altri, in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall’ex coniugeprocedeva in assenza del suo consenso alla diffusione sul web di foto e immagini e video ritraenti laNina». Ciò sarebbe avvenuto in almeno «cinque contesti pubblicitari», che nel decreto vengono elencati e corrispondono a brand di abiti o scarpe da bambine.

