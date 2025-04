Thesocialpost.it - “Via subito questi oggetti dalla cucina, ascoltatemi”. Sopravvissuta al cancro lancia l’appello

Una giovane donna ha trasformato un momento di crisi in un’opportunità per riscrivere completamente il proprio stile di vita. Dopo aver affrontato e superato una difficile diagnosi oncologica, ha deciso di ripensare le sue abitudini quotidiane a partire dal cuore della casa: la. Un cambiamento fatto di piccoli gesti, ma guidato da una grande consapevolezza, che ha portato a una revisione radicale delle sue scelte per vivere in modo più sano, naturale e sostenibile.«Dopo le cure ho sentito il bisogno di un nuovo inizio», racconta. Così, passo dopo passo, ha eliminato gli utensili potenzialmente tossici e i materiali sinteticisua, scegliendo alternative più sicure. Pentole antiaderenti sostituite con strumenti in acciaio inox e ghisa, oli raffinati messi da parte in favore di extravergine, avocado e cocco.