Lukaku dodici reti e dieci assist Ma ora in emergenza c’è la difesa

Lukaku, dodici reti e dieci assist. Ma ora in emergenza c’è la difesa dodici reti e dieci assist. Ogni volta che segna il Napoli vince. Con Kvara era il top player della squadra e poi è rimasto solo lui. Romelu Lukaku è determinante in questa stagione e per questo finale. Dopo di lui c’è McTominay che con la prima doppietta diventa il secondo bomber per realizzazioni e obbedisce ai desiderata di Conte in conferenza stampa. Stavolta il secondo tempo non è un incubo ma in 16 minuti schiaccia l’Empoli segnando due gol.Nel primo tempo il Napoli non inizia all’arrembaggio ma prende terreno minuto dopo minuto. Prima Lukaku viene murato nell’area piccola ma nell’azione successiva al 18° big Rom serve McTominay che con un tiro secco non sbaglia e torna al gol dopo 2 mesi. Gli azzurri entrano in controllo e provano a imbastire azioni per il raddoppio, ci prova Neres ma Vazquez riesce a deviare in angolo. Ilnapolista.it - Lukaku, dodici reti e dieci assist. Ma ora in emergenza c’è la difesa Leggi su Ilnapolista.it . Ma ora inc’è la. Ogni volta che segna il Napoli vince. Con Kvara era il top player della squadra e poi è rimasto solo lui. Romeluè determinante in questa stagione e per questo finale. Dopo di lui c’è McTominay che con la prima doppietta diventa il secondo bomber per realizzazioni e obbedisce ai desiderata di Conte in conferenza stampa. Stavolta il secondo tempo non è un incubo ma in 16 minuti schiaccia l’Empoli segnando due gol.Nel primo tempo il Napoli non inizia all’arrembaggio ma prende terreno minuto dopo minuto. Primaviene murato nell’area piccola ma nell’azione successiva al 18° big Rom serve McTominay che con un tiro secco non sbaglia e torna al gol dopo 2 mesi. Gli azzurri entrano in controllo e provano a imbastire azioni per il raddoppio, ci prova Neres ma Vazquez riesce a deviare in angolo.

