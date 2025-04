Scoppiano tensioni a The Couple | Scontri e strategie nella casa!

nella casa di The Couple l'aria si fa sempre più pesante e le prime scintille iniziano a scoppiare. Recenti dichiarazioni hanno messo a dura prova i nervi dei concorrenti, creando dinamiche inaspettate e strategie ben precise. Elena Barolo contro Laura Maddaloni: Volano accuse pesanti!Durante la settimana, Elena Barolo ha accusato Laura Maddaloni di essere una persona "doppia faccia" e "spigolosa". Parole forti che non sono passate inosservate, tanto che Ilary Blasi ha riportato le affermazioni di Elena a Laura, scatenando un acceso confronto. Laura si è difesa a spada tratta, negando le accuse e rivendicando la sua sincerità e trasparenza. Sorelle Boccoli vs Manila Nazzaro: Chi è la regina della casa?Anche le sorelle Boccoli hanno espresso le loro opinioni, definendo Manila Nazzaro "fredda".

