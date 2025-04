Mille euro per ogni nuovo nato | ecco come funziona il bonus

bonus "Nuovi Nati". Questo contributo una tantum di 1.000 euro è destinato a sostenere le spese familiari per i nuclei con figli nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal 1 gennaio 2025.Requisiti di accessoPer poter accedere al bonus "Nuovi Nati", i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti specifici:Cittadinanza: Possono richiedere il bonus:Cittadini italianiCittadini di Stati membri dell'UECittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno di lungo periodo e altri permessi specificiResidenza: Il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda.Requisito Economico: È necessario presentare un ISEE minorenni non superiore a 40.

