Bergamonews.it - Camion si ribalta sulla Statale della Val Seriana: traffico paralizzato e lunghe code

Leggi su Bergamonews.it

Casnigo. Nessun ferito grave, ma. Unsi èto nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, poco dopo le 17 lungo la Strada671Val.L’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto nel territorio comunale di Casnigo all’altezza del benzinaio del ponte del Costone.Ferito lievemente il 56enne alla guida delche, per ragioni da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo perrsi su un fianco. Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto nessun altro veicolo.Gravi invece i disagi alla circolazione stradale, con la strada paralizzata estimate in 2 o 3 ore di percorrenza. Sul posto i carabinieriCompagnia di Clusone e un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime, tempestive cure alista.