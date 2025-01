Lanazione.it - Aggressione al centro minori. La rissa è scoppiata per i posti. Coltellate contro il giovane ’intruso’

Voleva entrare neldi accoglienza “L’orologio“ di viale Corsica. Il 19enne tunisino, accoltellato al cuore sabato pomeriggio, ci aveva già provato in passato. Le altre volte, però, era stato redarguito dagli operatori, o al massimo segnalato alla polizia. Sabato, invece, si è trovatoun muro di minorenni, che in quella struttura ci vivono e non vogliono ’ospiti’ indesiderati. Vecchie ruggini e frizioni avute poco prima in strada hanno fatto il resto. Il ragazzo sabato notte è stato sottoposto a un’operazione molto delicata a Careggi: è stabile, ma ancora in condizioni gravissime. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri. Cosa ci faceva un maggiorenne in una struttura esclusivamente pernon accompagnati? Qual è stato il detonatore che ha dato via alla? Chi ha inferto il colpo? Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, non è ancora chiaro cosa può aver dato inizio alla