Vai Consar, ora non ti fermare . A Porto Viro per riscattare l’andata

LaRavenna, difende oggi nella trasferta dila leadership nel campionato di serie A2. Il sestetto di coach Antonio Valentini (fischio d’inizio alle 19; arbitri Marotta e Marigliano; diretta in chiaro su volleyballworld.tv) parte dunque con l’obiettivo di conservare il 1° posto a quota 39 punti (14 vittorie e 3 sconfitte), che divide con Brescia (13 vittorie e 4 sconfitte). I giallorossi sono reduci da 8 vittorie di fila e vantano 3 punti di margine su Prata, sconfitta otto giorni fa in casa, ma anche 8 su Acicastello, che è al quarto posto.invece, dopo 4 giornate del girone di ritorno, è al nono° posto con 22 punti, frutto di 7 vittorie e 10 sconfitte. I polesani vengono da 4 ko consecutivi, con appena un punto raggranellato. I favori del pronostico sono tutti dalla parte della capolista, ma c’è quantomeno il precedente delche non può essere trascurato.