Un sabato di tanta qualità. Beukema è sinonimo di sicurezza. Ingressi incisivi per Dallinga e Lyko. Dominguez prezioso senza brillare

Ravaglia 6. Non fa il miracolo sul gol di Maldini: ma non è una colpa. Poi una gestione del pallone con i piedi non esente da piccoli rischi, madi grande personalità. Sicuro nelle uscite.6,5. E’ il solito metronomo perfetto di una difesa che sbanda solo al 4’, quando però a risultare discutibile è tutto il posizionamento alto della squadra. Lascia a Djuric la soddisfazione platonica di vincere i duelli aerei a centrocampo, ma quando il bosniaco si avvicina alla porta non c’è trippa per gatti. Lucumì 6. Si fa un po’ trovare nella terra di mezzo quando Ciurria libera Maldini davanti a Ravaglia: ma è un peccatuccio. Miranda 6. Non spinge, non soffre dietro. E gestisce con diligenza quasi tutte le situazioni. Freuler 6. Nel primo tempo sembra l’ombra di se stesso, probabilmente pagando dazio al recupero breve dalla sfida con l’Inter.