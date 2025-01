Laprimapagina.it - Trump e il ritorno dell’Operazione Wetback: deportazioni di massa come modello per l’America del futuro?

Leggi su Laprimapagina.it

Nel contesto deldi Donaldalla presidenza degli Stati Uniti, è interessante riflettere su uno dei suoi riferimenti più ossessivi e controversi: l’Operazione. Questa, cheha più volte invocatounda seguire, affonda le radici in un episodio controverso della storia americana del dopoguerra.L’Operazionefu una massiccia campagna di deportazione di immigrati irregolari, in particolare latini, che vennero strappati dalle loro case e deportati verso il Messico. Questo piano fu messo in atto nel luglio del 1954, sotto l’amministrazione del presidente Dwight Eisenhower, che, pur essendo ricordato per la sua leadership durante la Seconda Guerra Mondiale, ha anche lasciato un segno molto discusso con questa operazione. Migliaia di persone furono cacciate dai loro abituali luoghi di residenza negli Stati Uniti, scaricate in territori desolatiMexicali, dove si trovarono a vagare senza una casa, un, o la speranza di poter rientrare nel paese che avevano considerato casa.