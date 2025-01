SciFederica Brignone trionfa a Cortina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.34 Dopo il successo di Sofia Goggia nella discesa di sabato,l'Italia con Federicaha vinto anche il superG di Coppa del Mondo did'Ampezzo. Con il tempo di 1'21"64, la valdostana si è messa alle spalle la rivale svizzera Lara Gut-Behrami (a 58 centesimi) e l'altra elvetica Corinne Suter. Persi tratta della 31ma vittoria in Coppa del Mondo. La giornata dello sci azzurro in rosa è coronata dal quarto posto di Elena Curtoni e dal settimo di Sofia Goggia.consolida il primato in Coppa.