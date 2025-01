Lanazione.it - Per Mandragora e Sottil saranno emozioni da ex

Fiorentina-Torino: partita delicata, attorno alla quale si intreccia anche la bella storia di due ex: Rolandoe Riccardo. I due calciatori viola hanno vestito in passato la maglia dei piemontesi e, dunque, vivranno quest’oggi, certamente, delle sensazioni particolari. Più corposa la militanza fiorentina del centrocampista, che col Toro ha disputato la stagione 2020-21 (da febbraio a giugno 2021) e la successiva 2021-22, collezionando in tutto 38 presenze e 3 reti in campionato., nel febbraio 2021, era tornato dunque nel capoluogo piemontese, questa volta passando ai rivali del Torino, in prestito dalla Juventus per 18 mesi, con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro, più 1 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra. E in granata si impose sin da subito come uno dei titolari del centrocampo.