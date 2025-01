Ilgiorno.it - Paura a Monza, investiti da auto in via Buonarroti: tre feriti. Anche una bimba di tre anni

Leggi su Ilgiorno.it

, 19 6ennaio 2025 -una bambina di 3è rimasta coinvolta nel primo pomeriggio in un investimento avvenuto in via, la stessa strada dove, nell'aprile del 2023, era morto in circostanze analoghe un bimbo cinese di 11che stava attraversando la carreggiata ed era stato travolto da un'. Erano circa le 14.30 oggi quando è scattato l'allarme in codice rosso nei confronti di tre persone, una donna di 26, una bambina di 3e un uomo di 74, per l'investimento di pedoni da parte di unmezzo. Sul posto sono arrivate due ambulanze e duemediche inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza die Brianza e fortunatamente il codice rosso si è trasformato in un codice giallo trasportato all'ospedale San Gerardo die un codice verde trasportato al Policlinico di