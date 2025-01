Ilfattoquotidiano.it - Memo Remigi a Verissimo: “Il caso Morlacchi? Cerco di dimenticare questa storia, per due anni sono rimasto senza lavoro”

“Una fucilazioneuna giustificazione vera”. Lo ricorda così,, il suo allontanamento dalla Rai in seguito allo spiacevole incidente che si verificò in diretta televisiva nel 2022. Ospite nel salottino di, il cantante, oggi 86enne, ha commentato, in particolare, quelle chestate le conseguenze di un gesto che fu interpretato come una molestia.Nel 2022, infatti, durante una puntata in diretta di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone,venne accusato di aver toccato il fondoschiena di Jessica. Secondo i dirigenti Rai, si trattò di un episodio di ‘molestia’ e, quindi, venne immediatamente allontanato dagli studi dell’emittente pubblica: “di dimenticarla– racconta il cantante a Silvia Toffanin -. È stato un momento brutto della mia vita perché ciandati di mezzo anche i miei nipoti e una mia carriera costruita all’insegna dell’onesta e della signorilità, nonmai stato una persona volgare”, ribadisce.