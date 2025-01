Ilfogliettone.it - Juventus-Milan 2-0, brutta prima sconfitta per Conceiçao

Leggi su Ilfogliettone.it

Laritrova la vittoria casalinga in grande stile battendo ilper 2-0 nella 21esima giornata di Serie A. Una partita ricca di emozioni che ha visto i bianconeri dominare soprattutto nel secondo tempo, portando a casa tre punti fondamentali per la corsa alle posizioni alte della classifica.Il primo tempo ha offerto numerose occasioni, ma la Juve non è riuscita a concretizzare. La situazione si è complicata ulteriormente con l’infortunio di Kenan Yildiz, costretto a lasciare il campo per un problema all’adduttore. Al suo posto è entrato Timothy Weah, una mossa che si è rivelata decisiva nella ripresa.Nel secondo tempo, laha cambiato marcia. Al 60’ è arrivato il gol del vantaggio con un tiro deviato di Mbangula, che ha sorpreso il portiere del. Non soddisfatti, i bianconeri hanno continuato a spingere e proprio Timothy Weah, figlio del leggendario George, ha siglato il raddoppio con un’azione personale che ha chiuso definitivamente la partita.