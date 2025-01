Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto del Manchester United della partita d’addio di Denis Law

La scomparsa diLaw, “Il Re” per i tifosi del, segna la perdita di un’altra bandiera, un calciatore che potremmo associare alla categoria tanto nota dei “geni e sregolatezza”. In undici anni con la maglia dei diavoli rossi Law ha collezionato successi nazionali (Campionato e Coppa) ed internazionali grazie alla conquistaCoppa dei Campioni nella stagione 1967 – 1968, la prima per ilcon il trio d’attacco delle meraviglie o “La Santa Trinità”, come veniva chiamata dai tifosi del, costituita insieme al suo grande amico George Best e Bobby Charlton. La grandezza calcistica di Law venne consacrata dal Pallone d’oro aggiudicato nel 1964 e nella sua carriera sono anche da ricordare le cinquantacinque presenze, con trenta gol, nella nazionale scozzese e per i calciofili italiani la fugace apparizione con la maglia del Torino prima di iniziare la sua era nel