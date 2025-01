Nerdpool.it - EA Sports FC 25: aperte le votazione per il TOTY

EAFC dopo l’annuncio delle Squadre dell’Anno () maschili e femminili presenta le nuove ICONE!Un omaggio esclusivo a Zinedine ZidanePer celebrare l’arrivo delle squadre, i giocatori di FC 25 riceveranno un regalo speciale accedendo al gioco tra il 17 gennaio 2025 e il 14 febbraio 2025:Oggetto Zinedine Zidane2002 ICON con 90 OVR, non scambiabile.Questo tributo celebra uno dei momenti più leggendari della carriera di Zidane, il gol in finale di UEFA Champions League 2002 contro il Bayer Leverkusen, durante il suo primo anno come Galáctico al Real Madrid.Potenziamenti esclusivi per i membri dell’FC 25 ClubI membri qualificati dell’FC 25 Club riceveranno un’Evoluzione esclusiva che consentirà di migliorare l’oggetto Zidane fino a una valutazione complessiva di 94 OVR.