Bubinoblog - AVANTI UN ALTRO 2025: FLAVIA VENTO NEW ENTRY NEL GAME SHOW DI PAOLO BONOLIS

Leggi su Bubinoblog

Dal 20 gennaio su Canale 5 al via la nuova edizione di “un!” con, affiancato da Luca Laurenti, al timone della 14° stagione del preserale più bizzarro della tv.Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.Il surreale “salottino” sarà quest’anno capitanato da alcune Miss provenienti da tutto il mondo che si alterneranno nel corso delle puntate fino al ritorno di Miss Claudia (Claudia Ruggeri).Nel cast, come sempre, moltissimi personaggi: dalla regina del web Laura Cremaschi alla dottoressa Maria Mazza, fino allo iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta. E poi, gli storici Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e tanti altri.