Trump lancia il suo meme – coin $TRUMP Il boom di acquisti porta la capitalizzazione vicino ai 7 miliardi di dollari

A 48 ore dal suo insediamento alla Casa Bianca, Donaldhato la sua “”. Si tratta di una sorta di criptovaluta, più assimilabile ad una carta dei Pokémon che a una banconota, che non può però essere spesa, e non ha utilità economica, ma capitalizza l’entusiasmo per una personalità, diffuso tra i sottoscrittori. Un fenomeno prettamente speculativo (ad altissima volatilità e molto rischioso) che assume però dimensioni notevoli se sullo sfondo c’è il presidente degli Stati Uniti.La, che si chiama $, è stata oggetto di un’ondata diche ne ha fatto schizzare il valore del 16.000% in poche ore,ndo ladeiin circolazioneai 7di. Le modalità del collocamento, e l’opacità del sistema, hanno indetto più di un esperto a parlare di truffa, un modo per incanalare denaro verso laOrganization e Fight Fight Fight LLC.