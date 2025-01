Lanazione.it - Treni, ritardi e disservizi sulla Faentina: sindaci, pendolari e sindacati in piazza il 2 febbraio

Firenze, 18 gennaio 205 – Protesta contro ideiil 22025 a Borgo San Lorenzo. A scendere insono ie i cittadini dei territori interessati dalla, quindi del Mugello e della valle del Lamone, ma anche alcuni comuni della Valdisieve, che sono esasperati daie intendono rilanciare un'attenzionelinea, per il presente e per il futuro, che oggi è venuta meno. L'iniziativa si svolgerà ai giardini Dino e Sibilla della stazione di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, a partire dalle 10. Manifestazione contro idella lineaLa mobilitazione nasce per tenere alta l'attenzione sui disagi con cui ogni giorno devono fare i conti, tra cancellazioni edeie convogli affollati, e per lanciare un «Manifesto per la» chiedendone la sottoscrizione alle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, con impegni immediati e più strutturali.