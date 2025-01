.com - Serie D / L’Ancona a Chieti pronta per il riscatto: obiettivo blindare la griglia play off

Leggi su .com

Lo stop interno scorso contro la Fermana ha interrotto il filotto di successi ma non la reattività e la voglia di fare della formazione dorica,a dare battaglia sul campo della terza della classe: mister Gadda: “giocare contro squadre che sono state allestite per puntare al primato deve essere una conquista. Vogliamo consolidare la nostra presenza nellaoff.” Intanto società e sindaco incontrano Team System. “Se Ancona vuole puntare a tornare nel calcio che conta, deve rafforzarsi internamente già da ora con solide realtà che possano dare man forte all’attuale socio di maggioranza Stefano Marconi” afferma il tecnico doricoANCONA, 18 gennaio 2025 – Big match quello di domani domenica 19 gennaio trae Ancona.La squadra allenata da mister Massimo Gadda, dopo lo scivolone interno della precedente giornata nel derby contro la Fermana, èa rimettersi in carreggiata ed è intenzionata a farlo a partire dalla prossima trasferta, la prima in terra abruzzese del girone di ritorno, contro la terza della classe il, valevole per la 20º giornata di campionato.