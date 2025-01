Lanazione.it - Riprendono le letture al Tea for Books

La prima lettura dell’anno del circolo Tea forfor Tea, a cura della Danseavie, è previsto per oggi, dalle 17 nella sede di via Monviso 5c. La lettura condivisa di questo mese è il romanzo ‘Il treno dei bambini’ di Viola Ardone. Amerigo Speranza è l’io narrante di una storia straordinaria, dura, di un romanzo che racconta la vicenda poco conosciuta di migliaia di bambini meridionali che nel secondo dopoguerra, grazie al Partito Comunista, vennero strappati alla miseria e affidati a famiglie del Nord e del Centro. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo, che lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno per raggiungere per alcuni mesi una famiglia del Nord, ci mostra un’Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta.