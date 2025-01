Secoloditalia.it - Riceve una villa in dono dal compagno e va a viverci con un altro. La Cassazione: ingrata, deve restituirla

Leggi su Secoloditalia.it

Una donna dovrà restituire al suo exun appartamento di lusso a Sanremo che lui le aveva donato. Lasarebbe dovuta diventare il loro nido, se l’uomo non avesse scoperto che la donna lo tradiva da tempo. A stabilire la restituzione del bene è una sentenza della Corte didestinata a fare scuola. Il verdetto ha messo la parola fine a un contenzioso che si trascinava da diversi anni, come racconta Repubblica Genova. All’origine della sentenza non ci sarebbe solo l’infedeltà coniugale, che pure è parte della vicenda, ma anche “l’ingratitudine” dimostrata dalla donna nei confronti dell’ex. Unita al fatto – scrivono i giudici della seconda sezione civile – che lei non avesse “nutrito alcun sentimento di riconoscenza” per ilricevuto.Donna infedele e, dovrà restituire la casa regalata dalProtagonisti della vicenda un ricco possidente, assistito dagli avvocati Alessandro Moroni e Paolo Canepa, e una protagonista delle cronache mondane, difesa dall’avvocato Alberto Figone.